Programa ‘Asfalto Novo’ da Prefeitura deixa buracos em estrada de Cotia; veja fotos

Fala Cidadão: Veja o que disse a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura sobre o problema

Foto enviada pelo morador Anderson Fernandes





Moradores da Estrada Manoel Lages do Chão, do bairro do Portão, em Cotia, estão reclamando que a Prefeitura de Cotia iniciou as obras de recapeamento, pelo programa 'Asfalto Novo', em alguns trechos da via, mas não terminou.





Com isso, de acordo com os moradores e com as fotos enviadas ao Cotia e Cia [VEJA ABAIXO], esses trechos da estrada ficaram tomados por buracos.





Fala Cidadão: Veja abaixo a reclamação de uma moradora da região que fez contato com a reportagem por meio da coluna





Há semanas, a Prefeitura, com seu programa "asfalto novo", fez a fresagem de diversos trechos da Estrada Manoel Lages do Chão. O problema é que realizou esse serviço e simplesmente abandonou as obras, destruindo o asfalto antigo que estava em bom estado e deixando verdadeiras crateras no local. Os transtornos vão desde veículos sofrendo danos, buracos que estão cada vez maiores com as chuvas, uma sujeira sem fim de poeira e pedriscos ... e o pior de tudo, o trânsito de veículos pesados como ônibus e caminhões que, ao passar nos buracos, fazem tremer as casas mais próximas, o que pode gerar abalos em suas estruturas





O QUE DISSE A SECRETARIA DE OBRAS





Cotia e Cia entrou em contato com a Secretaria de Obras e Infraestrutura. Por meio de nota, a pasta respondeu que as obras “estão em pleno andamento e seguem o cronograma estabelecido”.





Disse também que foi realizada a fresagem (remoção do antigo pavimento) e agora está sendo feita a implantação de guias e sarjetas “para melhor escoamento das águas pluviais”.





“Terminada esta etapa do projeto será feita a aplicação da nova camada de massa asfáltica. O serviço é realizado por trecho. Ao terminar um, outro se inicia. Em cada etapa, um tipo diferente de serviço é realizado, conforme a situação do trecho”, concluiu.





VEJA ABAIXO AS FOTOS DE COMO ESTÁ A ESTRADA





(AS FOTOS FORAM ENVIADAS AO COTIA E CIA PELO MORADOR ANDERSON FERNANDES)