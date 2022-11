Manifestações em estradas perdem força e deixam legado de piadas e memes na internet

Segundo a PRF, não há mais pontos de bloqueio em rodovias federais; veja os memes feitos com vídeos que foram parar nas redes sociais

Um dos memes mais compartilhados é o de um bolsonarista sobre o capô de um caminhão. Foto: Redes sociais





Após três dias de protestos, não há mais pontos de bloqueio nas rodovias estaduais e federais do estado de São Paulo, segundo o último boletim divulgado pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) nesta quinta-feira (3).





Os protestos de bolsonaristas perderam força nas últimas horas, após o presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgar um vídeo pedindo para seus apoiadores liberarem as rodovias que estão obstruídas.





A PRF informou ainda que todas as rodovias federais estão livres de bloqueios. Ainda ocorrem interdições, que é quando o fluxo de veículos fica parcialmente impedido em 24 rodovias.





No final da manhã de ontem, esse número era 73 locais, sendo 60 interdições e 13 bloqueios, que é quando o fluxo fica totalmente impedido.





As interdições ocorrem nos estados do Amazonas (2), do Mato Grosso (7), do Mato Grosso do Sul (1), do Pará (6) e de Rondônia (8).





Segundo a PRF, até o momento, foram desfeitos 936 interdições ou bloqueios nas estradas federais.





LEGADO DE MEMES





As manifestações antidemocráticas estão virando piada e memes nas redes sociais devido a atos e falas confusas.





Um vídeo que tem viralizado na internet é o de um ciclista bolsonarista se jogando contra um carro em movimento, que avançava em uma paralisação, para simular atropelamento. Quando o motorista para ele começa a xingar ao lado de um policial rodoviário que ignora o incidente.

Os videos chegam e ainda chocam pelo grau de irracionalidade. Nesse, o ciclista se joga sobre o carro e ainda culpa p motorista 👇🏼 pic.twitter.com/jK2iBnqveE — Lauritaarrudacâmara (@Lauritaarruda) November 1, 2022





Também tem viralizado vídeos de vários ângulos de um bolsonarista vestido de verde amarelo agarrado a cabine de um caminhão em movimento em uma rodovia na tentativa de impedir o motorista de furar um bloqueio.

Juro que quero parar de twittar esse vídeo, mas vcs não deixam. Agora por todos os ângulos e com narração do Galvão Bueno. pic.twitter.com/tzAXx3EczX — GugaNoblat (@GugaNoblat) November 3, 2022





VEJA ABAIXO OUTROS MEMES E VÍDEOS ENGRAÇADOS QUE FORAM PARAR NAS REDES SOCIAIS

🚨GRAVE: No Rio de Janeiro, bolsonaristas recebem informações no zap de que Alexandre de Moraes foi preso e comemoram. pic.twitter.com/csUqnBFygp — CHOQUEI (@choquei) November 2, 2022









Quando o meme já vem pronto 🤣



Nazismo | mirassol | manifestação pic.twitter.com/E9tpQXQLwd — Vox (@darlingvoxx) November 2, 2022





Bolsonaristas de Mossoró foram para a porta do Tiro de Guerra do Exército pedir golpe de Estado. A manifestação foi ignorada pelos recrutas e os golpistas ficaram solitários na vergonha alheia. Imagens em vários ângulos. pic.twitter.com/AlT7ueoFqb — Bruno Barreto (@Barreto269) November 2, 2022





Sério gente, o que é isso aqui?

pic.twitter.com/DQRU7wgRR2 — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) November 3, 2022





ISSO AQUI MERECE O OSCAR pic.twitter.com/O4ChOdYmsd — William De Lucca (@delucca) November 2, 2022