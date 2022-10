Veja como está a situação da Covid-19 em Cotia

De fato, os casos e as mortes diminuíram muito neste último período, mas ainda há registros de infecções e óbitos na cidade; veja





Há muito tempo não se fala mais na pandemia da Covid-19 em Cotia. No próprio site da Prefeitura, onde ficam os boletins epidemiológicos, a última atualização é do dia 24 de agosto deste ano.





De fato, os casos e as mortes diminuíram muito neste último período, mas ainda há registros de infecções e óbitos na cidade.









Em nota enviada ao Cotia e Cia, a Secretaria Municipal de Saúde informou que, até essa segunda-feira (17), tinham sido registrados 28.046 casos de coronavírus.





No dia 24/08, o número de infecções era de 27.943. Ou seja, foram registrados, neste período de quase dois meses, 103 casos – uma média de aproximadamente dois casos por dia.





Em relação ao número de mortes, foram confirmadas mais 4 neste mesmo período. Desde o início da pandemia, Cotia registrou 789 óbitos causados pelo vírus.





VACINAÇÃO





De acordo com os últimos dados do vacinômetro, do governo paulista, 228.056 cotianos tomaram a 1ª dose da vacina e 218 mil a 2ª; 6,420 receberam a dose única e 210.670 a dose de reforço.





No total, segundo o sistema, foram 663.146 doses aplicadas na cidade até o momento.