GCM’s socorrem gestante e fazem parto dentro de viatura devido ao trânsito na Raposo

Os agentes estavam com a gestante a caminho do Hospital de Cotia, mas quando chegaram, o bebê já tinha nascido; veja essa história

Foto: Divulgação / Prefeitura de Cotia





Dois agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia realizaram um parto dentro da viatura na tarde dessa segunda-feira (17). Eles tentaram socorrer a gestante até o Hospital Regional de Cotia, mas devido ao trânsito da rodovia Raposo Tavares, não conseguiram chegar em tempo.





Segundo a Prefeitura, Adelson e Saldanha estavam em patrulhamento na região do km 34 Raposo Tavares e foram abordados por uma mulher informando que sua filha, gestante, estava tentando chegar ao Hospital de Cotia, com fortes dores, mas o trânsito estava completamente parado.





Os guardas então fizeram a transferência da gestante para a viatura, ligaram a sirene e tomaram o caminho do hospital. Apesar dos esforços para a criança nascer na maternidade, o parto aconteceu na própria viatura.





Ainda de acordo com a prefeitura, a caminho do hospital, os guardas chegaram a solicitar apoio e uma viatura se deslocou para a unidade de saúde e fez contato com a equipe médica avisando da emergência a caminho.





Mas, quando chegaram ao local, a gestante já tinha dado à luz a uma menina. A equipe médica foi até a viatura, realizou alguns procedimentos, como corte do cordão umbilical, limpeza e levou mãe e filha para o interior do hospital. Ambas receberam atendimento e passam bem.





Os guardas Adelson e Saldanha contaram com o apoio dos colegas de corporação: Modesto, Fonseca, Kleberson, Hugo e Reginaldo Lima.