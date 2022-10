Cotia está com baixo índice de vacinação contra a poliomielite e outras doenças, alerta Saúde

Quadro preocupa a Secretaria que realizará, neste sábado (22), o ‘Dia D’ de multivacinação em 4 unidades de saúde para ampliar a cobertura; saiba mais

Foto: Alexandre Rezende / Arquivos / Prefeitura de Cotia





A cobertura vacinal em Cotia está com índices baixíssimos. Segundo levantamento da Vigilância Epidemiológica do município divulgadas nesta segunda-feira (17), em 2022, apenas 39,3% das crianças com mais de um ano receberam a vacina contra a poliomielite - imunizante que protege contra a Pólio que, entre outros, pode causar a paralisia infantil. Em 2021, a cobertura era 75,7%.





Em relação à cobertura vacinal contra a febre amarela, os dados da VE mostram que apenas 30,9% das crianças maiores de 1 anos se vacinaram. Já as vacinas pneumocócicas, apenas 32,3% das crianças com 1 ano foram vacinadas e 44,14% das maiores de 1 ano.





“Muitas de nossas crianças estão desprotegidas em relação a diversas doenças. Os adultos não podem negligenciar os perigos aos quais estas crianças estão submetidas em relação à meningite, ao sarampo, à pneumonia e outras doenças que, como sabemos, podem matar”, disse o secretário da Saúde, Magno Sauter. “Essa cultura antivacina é nociva e só trará efeitos negativos para a saúde pública com o retorno e aumento de doenças evitáveis”, completou.





DIA D DE MULTIVACINAÇÃO





Diante da baixa cobertura vacinal, a Prefeitura de Cotia realizará, neste sábado (22), o Dia D de multivacinação. Quatro Unidades Básicas de Saúde (Assa, Atalaia, Caucaia e Portão) abrirão as portas das 9h às 15h para vacinar pessoas de todas as idades (bebês, crianças, adolescentes, adultos e idosos) - conforme a necessidade de vacinação e de atualização de doses.





Para ser vacinado basta comparecer a um dos locais com documento com foto, cartão SUS e caderneta de vacina (obrigatória para crianças). Quem está com vacinas atrasadas, como a da covid-19, por exemplo, poderá fazer a atualização das doses e/ou iniciar o esquema vacinal. Em Cotia, crianças com idade a partir de 3 anos já podem ser vacinadas contra a covid-19.