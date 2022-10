Contrato com consórcio de ônibus que opera em Cotia é prorrogado até janeiro de 2024

A medida foi feita por meio de aditamento, sem licitação; veja





A EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) renovou o contrato com a Intervias, consórcio de ônibus que opera em Cotia e em mais sete cidades, até janeiro de 2024. A medida foi feita por meio de aditamento, sem licitação. As informações são do Diário do Transporte.





Além de Cotia, a Intervias opera em Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Vargem Grande Paulista e São Paulo.





Veja abaixo a lista com os demais consórcios que também tiveram seus contratos renovados com a EMTU:





Aditamento 17 ao Contrato 32/2006 – Consórcio Intervias (área 1)





Aditamento 13 ao Contrato 33/2006 – Consórcio Anhanguera (área 2)





Barueri, Cajamar, Caieiras, Carapicuíba, Francisco Morato, Franco da Rocha, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba e São Paulo.





Aditamento 18 ao Contrato 34/2006 – Consórcio Internorte de Transportes (área 3)





Arujá, Guarulhos, Mairiporã, Santa Isabel e São Paulo.





Aditamento 18 ao Contrato 40/2006 – Consórcio Unileste (área 4)





Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Suzano e São Paulo.