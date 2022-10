Parque Tereza Maia, na Granja Viana, terá teatro móvel gratuito nesta sexta-feira (21)

O Teatro Portátil estará em Cotia nesta sexta-feira (21), com o espetáculo “Bichos Vermelhos”, uma fábula que destaca o risco da extinção de animais brasileiros. Por meio de uma estrutura grande e inflável nas cores vermelha e amarela, o público poderá apreciar essa arte tão singular: o Teatro de Bonecos.

O teatro será montado no Parque Tereza Maia na Granja Viana e contará com 4 apresentações, sendo as 9h30 / 10h30 / 14h30 e 15h30. O evento é gratuito.





Concebido pela Cia Pia Fraus, o Teatro Portátil está em sua quarta edição. Em um mundo mágico e paralelo, a criançada consegue desfrutar gratuitamente da sala de teatro itinerante, que é montada e desmontada rapidamente, chamando a atenção de quem passa pela região, além de trazer um tema tão importante aos pequenos sobre a questão ambiental.





Como explica Beto Andreetta, criador do projeto, está sendo uma satisfação para a Cia se apresentar em locais tão especiais em cidades do Estado de São Paulo. “É uma alegria imensa ter de volta o Teatro Portátil pelas cidades com um espetáculo que envolve de maneira inovadora a preservação dos bichos brasileiros”, diz Beto.





Espetáculo Bichos Vermelhos





Inspirado no livro homônimo de Lina Rosa, a peça “Bichos Vermelhos” leva com humor e poesia um assunto relevante para a sociedade. A envolvente história dedicada aos animais brasileiros, que fazem parte da lista vermelha das espécies em risco de extinção, ou ainda os próximos bichos a entrar nela, de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza.





O Tamanduá Bandeira, Codorna Buraqueira, Macaco Prego Galego são alguns dos animais que ganharam versões em forma de bonecos da Cia Pia Fraus, construídos por Dino Sato. Serão três atores e mais de 20 bonecos apresentados durante o espetáculo, com muita diversão e brincadeiras, posicionados para a difusão emergente do tema às crianças.





Sobre o Teatro Portátil





Em 2022 o Teatro Portátil faz oito anos, está em sua quarta edição e é um projeto da Cia Pia Fraus. Desde 2014 já realizou 100 apresentações em 25 cidades. A facilidade de instalação do Teatro Portátil em locais abertos, praças, ou escolas com todo o equipamento necessário para oferecer conforto aos que estejam instalados em seu interior, onde chega e sai rapidamente, é um grande diferencial do projeto.





O projeto é dirigido por Beto Andreetta e Jackson Iris, junto à equipe de produtores, montadores, motoristas, secretárias e atores. Todos levam à plateia itinerante novas possibilidades nas quais a imaginação e a fantasia se expandem nos contos com seus bonecos teatrais criativos.





A ação acontece em escolas públicas por intermédio do Programa de Ação Cultural de São Paulo – Proac ICMS, lei de incentivo à cultura do Governo do Estado de São Paulo e pela HP.