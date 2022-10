Cotia não vai oferecer ônibus gratuito no 2º turno: “não há previsão orçamentária”

Medida está autorizada pelo STF; veja

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





A Prefeitura de Cotia informou, nesta sexta-feira (21), que não haverá gratuidade no transporte municipal no dia 30 de outubro, quando ocorre o 2º turno das eleições.





De acordo com o Executivo, não há previsão orçamentária para arcar com esta despesa. “Os ônibus vão circular com programação de dia útil”, disse.