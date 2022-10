Pontos facultativos emenda com feriado e final de semana.





Os serviços municipais de Cotia ficarão sem atendimento entre os dias 29/10 ao dia 02/11. O feriadão de 5 dias se dá porque na quinta-feira (28/10) é o Dia do Servidor Público e, em Cotia, o Ponto Facultativo foi transferido para segunda-feira (31/10). Além disso dia 1/11 é ponto facultativo e no dia 2/11 feriado nacional do Dia de Finados.





Neste período, funcionarão os serviços essenciais de Pronto Atendimento e de Segurança Pública.