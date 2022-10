Prefeito de Itapevi anuncia seu apoio no 2º turno das eleições

Igor Soares fez o anúncio nesta quinta-feira (6); veja

O prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos). Foto: Rede social





O prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos), publicou na manhã desta quinta-feira (6) em suas redes sociais que vai apoiar no segundo turno das eleições o candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Igor tinha apoiado no primeiro turno o candidato tucano, Rodrigo Garcia.





“É perceptível o avanço de Itapevi nos últimos anos. Para que tudo isso acontecesse contei com a sabedoria divina, com o trabalho em equipe e com o apoio de muitos amigos, dentre eles do governador Rodrigo Garcia. Foi quem mais ajudou Itapevi em toda história da cidade. Foram investimentos para as áreas social, infraestrutura, saúde, fomento ao comércio local e educação”, escreveu.









Segundo o prefeito, Tarcísio garantiu a ele que todos os projetos em andamento com o Governo do Estado serão continuados. “Estive na manhã de ontem com o candidato Tarcísio, que garantiu que todos os projetos em andamento com o Governo do Estado serão continuados. Nada ficará parado, segundo ele, se eleito”, disse.





“Por amor a Itapevi e na esperança de ter todos os projetos continuados, anuncio o meu apoio ao candidato Tarcísio, como também fez o Podemos, partido que estou filiado”, complementou.