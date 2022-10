Cotia deve ter chuva de granizo com rajadas de vento nesta quinta-feira (6)

Veja como fica a previsão do tempo para hoje e amanhã

Distrito de Caucaia do Alto, em Cotia. Foto: Arquivo / Cotia e Cia

O risco de temporais e alagamentos volta a aumentar nesta quinta-feira em Cotia e em todo o estado de São Paulo. Segundo o Clima Tempo, isso se deve a atuação de um ciclone extratropical na Região Sul, que dará origem a uma frente fria no decorrer do dia e o estado de São Paulo fica em condição de pré-frontal.





A possibilidade de pancadas de chuva, inclusive com granizo, está prevista para o final da tarde e deve se estender durante toda a noite e na madrugada de sexta-feira (07). Além do granizo, o temporal deve vir acompanhado de rajadas de vento variando de 70 a 80 km/h.





As temperaturas sobem rapidamente nesta quinta e esquenta bastante, podendo chegar a 29ºC em Cotia. E essa combinação de calor intenso com a passagem da frente fria que pode provocar temporais na cidade e em todo o estado.





Chuva diminui na sexta-feira





Ainda de acordo com o Clima Tempo, esta frente fria, que passa na quinta-feira, já se afasta rapidamente por mais áreas do Sudeste ao longo da sexta-feira, dissipando a chuva sobre os estados de Minas Gerais e Rio De Janeiro.





Durante a madrugada da sexta-feira, ainda ocorrem pancadas de chuva forte no oeste paulista, região da Grande SP, parte do sul, áreas do centro e noroeste do estado.





A sexta-feira ainda começa com chuva, mas aos poucos conforme a frente fria se afasta as instabilidades perdem força. O sol volta aparecer mais ao longo do dia, tem previsão de chuva rápida e isolada, mas sem grandes alertas.





Mesmo com a chuva, as temperaturas ainda sobem em São Paulo e a sensação é de abafamento em vários municípios.