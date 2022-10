Itapevi realiza ‘Virada SP’, com shows de Dexter, Falamansa, Maneva entre outros artistas

Evento inédito vai reunir mais de 30 apresentações simultâneas; confira a programação completa do evento gratuito que ocorre neste mês





A Prefeitura de Itapevi vai realizar, entre os dias 15 e 16 de outubro, a inédita “Virada SP”, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e Amigos da Arte. O evento é gratuito e organizado em formato semelhante à Virada Cultural que acontece na Capital, com diversas atrações e apresentações simultâneas.





A Prefeitura montará seis palcos em diferentes regiões. Os Palcos Itapevi A e B ficarão localizados no estacionamento do Parque da Cidade (Rua Prof. Dimarães Antonio Sandei, Cidade Saúde), ao lado do Estádio Municipal.





Mais três palcos serão erguidos: na Praça 18 de Fevereiro, no Centro; na Praça do Nordestino (Avenida Feres Nacif Chaluppe, em frente à rotatória da Cohab e ao lado da entrada do Supermercado Lopes) e no Itapevi Skate Parque (Avenida Feres Nacif Chaluppe, ao lado da delegacia, no Centro), além da Arena que fica dentro do Parque da Cidade.





A maratona cultural reúne diversas linguagens artísticas, como: música, circo e batalha de MC’s. Entre os destaques da programação musical estão: Johnny Hooker, Andrew Tosh, Maneva, Falamansa, Katinguelê, Dexter e Função RHK, além do Circo Malabarístico com Irmãos Becker e o Teatro de Mamulengo do Mestre Valdeck de Garanhuns.





Vale destacar que Mike Love vem do Havaí e traz para Itapevi em sua turnê no Brasil sua música consciente e revolucionária. Já De Fortaleza, Don L é um dos nomes mais interessantes do rap nacional. Ganhou por duas vezes o Prêmio Hutúz, principal premiação do hip hop brasileiro. O sambista carioca Sombrinha também integra a lista de artistas e foi fundador do grupo Fundo de Quintal.





No sábado (15), os shows começam às 12h e vão até 3h. No domingo (16), as atividades iniciam-se às 11h e vão até por volta de 19h.





O município é responsável pela estrutura e locais dos shows. Os cachês serão pagos pelo Governo do Estado, por meio da associação Amigos da Arte. O benefício foi obtido após envio do projeto da Secretaria de Cultura e Juventude de Itapevi, que conquistou o prêmio de R$1 milhão para a realização do evento na cidade.





No Parque da Cidade, o evento contará com geradores de energia, banheiros químicos e também para deficientes. Haverá ambulâncias, posto de atendimento e policiamento feito pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Itapevi para garantir a segurança e conforto dos participantes. A Virada também contará com Praça de Alimentação.





Confira a programação:





Palco Itapevi (A) – Parque da Cidade





Sábado (15)





20h – Don L





23h – Sombrinha





2h – Johnny Hooker





Domingo (16)





13h – Maneva





15h30 – Andrew Tosh





18h30 – Falamansa









Palco Itapevi (B) – Parque da Cidade





Sábado (15)





18h30 – Rincon Sapiência





21h30 – Katinguelê





0h30 – Dexter + Milena Mendonça









Domingo





14h30 – Costa Gold





17h – Mike Love









Palco Praça 18 de Fevereiro





Sábado (15)





12h – Senhores do Samba





13h30 – Samba da Casa 26





15h – Fizart





17h – Terreirão do Sobral





Domingo (16)





13h30 – Caio Durazzo Trio





15h – André Youssef Trio





16h30 – Tritono Blues





18h Saco de Ratos









Van da Virada – Praça do Nordestino





Sábado (15)





18h – Balaio de Baião





20h30 – Cantoria com Moranguinho 2





Domingo (16)





12h30 – Munducá





14h30 – Folia Brasileira – Teatro de Mamulengo do Mestre Valdeck de Garanhus





16h – Projeto Gonzagueando





Kombi da Virada – Pista de Skate









Sábado (15)





18h – Wicked Digital





22h – Yellow-P









Domingo (16)





14h – Rota de Colisão – DJ NEM, Mano Russo & Chuck





16h – D’Eliti





17h – Função RHK





18h – Batalha na Quadra









Arena do Parque





Domingo (16)





11h – É nóis na Xita 2 – Grupo Namakaca





14h – Street Circus Itapevi





16h – Circo Malabarístico com Irmãos Becker