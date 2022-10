Prefeito de Vargem Grande Paulista declara apoio a Tarcísio e Bolsonaro no 2º turno

Em vídeo publicado nas redes sociais, Josué Ramos aparece ao lado de Tarcísio e de seu filho, Danilo Ramos, candidato a deputado federal não eleito; veja





O prefeito de Vargem Grande Paulista, Josué Ramos, declarou apoio a Jair Bolsonaro, candidato à reeleição à presidência, e Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo.





No vídeo, publicado nesta quarta-feira (5) nas redes sociais, Josué aparece ao lado de Tarcísio e de seu filho, Danilo Ramos, candidato a deputado federal não eleito. O segundo turno ocorre no dia 30 de outubro.





“Tivemos uma votação expressiva, quase 47 mil votos nos fizeram suplente de Deputado Federal. Agora, vamos seguir trabalhando para eleger Tarcísio Freitas governador e garantir a continuidade de obras e investimentos na nossa região, e estaremos com o presidente Bolsonaro nesse segundo turno”, diz o texto da legenda do vídeo [VEJA ABAIXO]













No 1º turno das eleições, Jair Bolsonaro teve 14.077 votos contra 13.049 de Lula em Vargem Grande Paulista. Tarcísio também foi o candidato a governador mais votado no município, com 11.122 votos. Fernando Haddad, que disputará o segundo turno com ele, teve 10.090 votos.