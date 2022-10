Helicóptero da PM socorre mulher de 54 anos vítima de atropelamento em Cotia

Acidente ocorreu na tarde de hoje; Cotia e Cia esteve no local e fez a cobertura ao vivo; veja

Imagem da live feita pelo Cotia e Cia





Uma mulher, de 54 anos, foi atropelada por volta das 13h desta sexta-feira (7) na esquina da rua Metal Leve com a rua Nogam, no Jardim Leonor, em Cotia.





A vítima foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros e depois encaminhada ao Pronto-Socorro do Hospital das Clínicas pelo Helicóptero Águia da Polícia Militar.





De acordo com os Bombeiros, ele teve traumas generalizados, inclusive na cabeça e na pelve.





Veja abaixo a cobertura ao vivo do Cotia e Cia:









A Avenida Antônio Mathias de Camargo chegou a ser interditada para as equipes conseguirem fazer o resgate. Dezenas de pessoas, ao ver a movimentação das viaturas, pararam em frente ao campo do Jardim Leonor, onde o helicóptero da PM ficou pousado.





Ao todo, três viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência com apoio do helicóptero Águia.





Ainda não se tem informações sobre o estado de saúde da vítima.





Assim que tivermos mais informações, acrescentaremos neste texto.