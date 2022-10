Morre idosa que foi atropelada nesta sexta-feira (7) em Cotia

Vítima teve múltiplas fraturas pelo corpo; motorista que a atropelou prestou depoimento na delegacia e teve o carro apreendido; veja a reportagem





Uma idosa, de 77 anos, que foi atropelada na tarde desta sexta-feira (7) na esquina da rua Metal Leve com a rua Nogam, no Jardim Leonor, em Cotia, morreu no Hospital Regional da cidade após ser internada em estado grave.





A informação inicial do Corpo de Bombeiros é que a vítima tinha 54 anos e que tinha sido encaminhada pelo helicóptero Águia da Polícia Militar ao Hospital das Clínicas.





(continuação) ...Uma senhora de 54 anos com um trauma importante na cabeça além de traumas generalizados, inclusive em pelve. A vítima foi retirada do local do acidente por um Unidade de Resgate e levada até a Aeronave, que removerá a vítima a PS. #193R — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) October 7, 2022





Porém, as informações do boletim de ocorrência, publicadas pelo Portal Viva, esclarecem que a idosa foi socorrida na própria viatura do Resgate do Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Regional de Cotia, onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.





MOTORISTA ATROPELOU A VÍTIMA ENQUANTO ESTACIONAVA





Ainda de acordo com o registro feito na delegacia, o motorista que a atropelou disse que estava estacionando seu veículo, que estava carregado de materiais recicláveis na caçamba, de marcha à ré, e não viu a idosa atravessando a rua. A vítima ficou debaixo do carro com múltiplas fraturas.





Segundo o Corpo de Bombeiros, ela teve traumas generalizados, inclusive na cabeça e na pelve.





Segundo o Portal Viva, o automóvel, por estar com documentação irregular e em local onde corria risco de causar novo acidente, foi apreendido administrativamente pela Polícia Militar, e recolhido ao pátio.





Cotia e Cia esteve no local momentos depois do acidente na tarde de hoje [VEJA O VÍDEO ABAIXO]. O movimento de pessoas era grande no entorno do campo do Jardim Leonor, que fica na Avenida Antônio Mathias de Camargo. A via, inclusive, chegou a ser interditada por conta do resgate.













O helicóptero Águia da Polícia Militar ficou pousado no campo para prestar assistência caso fosse necessário.





Ao todo, três viaturas do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência com apoio do helicóptero Águia.