Bandidos roubam moto em plena luz do dia no retorno do centro de Cotia

Crime aconteceu às 7h40 desta sexta-feira (7); roubo de veículos em Cotia cresceu 31,5% em um ano; veja

Teneré 250 roubada na manhã de hoje. Foto enviada ao Cotia e Cia





Dois bandidos armados roubaram uma moto Ténéré 250 da cor verde no retorno do km 33 da rodovia Raposo Tavares, sentido centro de Cotia. O crime aconteceu às 7h40 desta sexta-feira (7).





Segundo informações do boletim de ocorrência, o motociclista, ao se aproximar do retorno para acessar o centro da cidade, foi abordado por dois homens armados em uma motocicleta Honda/CG na cor preta.





Com a arma apontada em sua direção, a dupla anunciou o assalto e mandou a vítima descer da moto. Um dos criminosos assumiu a direção e ambos fugiram pela Raposo no sentido São Paulo.





O crime foi registrado como roubo de veículo na Delegacia de Cotia.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), de janeiro a agosto deste ano, 200 veículos já foram roubados na cidade, uma média de 25 por mês. Apenas em agosto foram 40 veículos roubados em Cotia. Ao se comparar com o mesmo período de 2021, a alta de roubos de carros e motos é de 31,5%.