Cotia pode ter espaço público para a prática de “graus de moto”; entenda

A Câmara Municipal de Cotia aprovou, na sessão dessa terça-feira (11), oque autoriza a Prefeitura a criar um espaço para a prática de esportes radicais do wheeling, popularmente conhecido como ‘grau de moto’. De autoria do vereador Serginho (PSB), a propositura foi aprovada por oito votos e segue agora para sanção ou veto do prefeito Rogério Franco (PSD).