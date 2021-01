Anúncio vende aulas que ensinam a empinar moto no mesmo prédio do Detran de Cotia

Conforme o texto, aulas que custam R$50 são realizadas dentro do estacionamento do Poupa Shopping; instrutor disse que é legal e que avisa para alunos não praticarem as manobras em vias públicas. "É só pra diversão".









"Venha fazer uma aula na MÁQUINA DU GRAU COTIA estamos localizados no Poupa Shopping Cotia." Esse anúncio foi publicado nesta segunda-feira (4) em um grupo no Facebook. Nas imagens, pessoas empinando motos com suporte para manobras.



As aulas, realizadas no estacionamento do Poupa Shopping Cotia, mesmo prédio onde fica a unidade do Departamento de Trânsito (Detran) da cidade, custam R$ 50, conforme o texto.



O Cotia e Cia entrou em contato com o Poupa Shopping por telefone. Uma representante do local explicou que o estacionamento particular foi locado por dois meses para que um instrutor pudesse dar aulas individuais de algumas manobras para motociclistas.



Ainda segundo ela, o anúncio no Facebook foi feito por uma aluna, e não pelo instrutor.



Em contato com a reportagem, o responsável pelas aulas, Idineu Cordeiro de Oliveira, disse que é instrutor de uma auto escola credenciado pelo Detran, mas que realiza essas aulas de forma particular.





Ele explicou que consultou a Polícia Militar para começar a vender as aulas. Antes de ir para o Shopping o instrutor disse que realizava a atividade em um espaço cedido pela Prefeitura de Cotia.



"Tudo que eu faço é legal, o que os alunos vão fazer ou deixar de fazer aí eu não me responsabilizo. A gente sempre explica que isso aqui é para diversão. Mas se fizer na rua, a diversão acaba virando dor de cabeça" disse.



Ainda de acordo com Idineu, a atividade exercida é conhecida como Wheelie, um esporte radical praticado com motocicleta e bicicleta. "O que foi explicado pra mim é que não pode ser em via pública, não pode ser área residencial, a moto tem que ser documentada, não pode ser moto de leilão", acrescentou.



"Tudo é legalizado, é tudo certinho, não tem problema nenhum. O que não pode é o pessoal tentar fazer na rua, isso eu também não concordo, sou contra, porque além de colocar em risco a vida de outras pessoas, coloca a dele mesmo e até de pedestres."



De acordo com o artigo 244, inciso III do Código de Trânsito Brasileiro, o condutor que for flagrado realizando malabarismo ou equilíbrio em apenas uma roda de moto tem seu direito de pilotar suspenso, multa de R$ 293,47, além de ter o recolhimento imediato de sua CNH.



A reportagem entrou em contato com o Detran de Cotia, mas o telefone só deu ocupado.





Matéria: Rudney Oliveira e Neto Rossi.