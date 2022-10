Prefeitura de Cotia reajusta valor do IPTU para 2023

Decreto foi publicado na segunda-feira (10) pelo prefeito Rogério Franco

Foto: Vagner Santos





De acordo com o decreto, o reajuste leva em consideração a variação da inflação ocorrida no período de 12 meses (referência até agosto de 2022).





O lançamento do IPTU de 2023 será efetuado em 12 parcelas mensais e consecutivas, vencendo a primeira em 20 de janeiro de 2023 e as demais no dia 20 dos meses subsequentes. O valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 50,00





Fica também concedido o desconto de 10% para os pagamentos integrais que forem efetuados até o dia 20 de janeiro do ano que vem.