Etec de Cotia abre inscrições do vestibulinho 2023 com 200 vagas em cursos gratuitos

Candidatos deverão se inscrever até às 15h do dia 18 de novembro; saiba mais

Unidade da Etec Cotia





As Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), situadas em São Paulo, abriram as inscrições para o Vestibulinho 2023.





Os candidatos deverão se inscrever até às 15h do dia 18 de novembro de 2022, por meio deste site. A taxa de inscrição é de R$ 33, cujo valor deverá ser pago até o último dia de inscrição.





Na unidade de Cotia, são 200 vagas ofertadas para três cursos





Vestibular 2023





As provas do Vestibulinho 2023 serão aplicadas em etapa única, no dia 18 de dezembro, às 8h. Elas terão a duração de três horas. Os candidatos ao 1º módulo dos cursos de ensino técnico farão uma prova com 40 questões objetivas.





Os participantes do ingresso ao 2º módulo de cursos técnicos (vagas remanescentes) e especialização técnica de nível médio farão uma avaliação composta por 26 questões objetivas.





Conforme edital, os candidatos inscritos para os Cursos de Técnico em Canto, Dança, Regência e Teatro serão avaliados por prova-teste e também por prova de aptidão. As provas específicas serão realizadas nos dias 03 e 04 de janeiro de 2023.





Resultados





Os gabaritos oficiais serão liberados, a partir das 15h do dia 28 de dezembro. A divulgação da lista de classificação geral dos demais cursos e do resultado da prova de aptidão será divulgada em 10 de janeiro de 2023.





As matrículas dos aprovados serão realizadas nos dias 12 e 13 de janeiro de 2023.