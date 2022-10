Cotia e Cia estreia nesta sexta-feira (21) o podcast ‘Bom Papo e Cia’

Estreia, nesta sexta-feira (21), das 19h às 21h, o podcast ‘Bom Papo e Cia’, realizado pelos jornalistas do site Cotia e Cia, Rudney Oliveira e Neto Rossi. O programa, que trará um formato diferente de jornalismo e entrevistas, será transmitido ao vivo pelas redes sociais do jornal (veja abaixo os links).

O ‘Bom Papo e Cia’ será transmitido todas as sextas no mesmo horário. “Não será um programa ‘pesado’, com aquelas notícias e informações que nós fazemos no dia a dia no site. Nossa intenção é trazer, sim, um conteúdo de relevância, mas de uma forma mais descontraída”, disse Rudney Oliveira, idealizador do podcast.





Daniel Caetano Martins. Morador da comunidade do Mandelinha, em Cotia, Daniel foi uma das vítimas da autoescola Cidade das Rosas. Ele juntou dinheiro por um ano para tirar sua carta de habilitação, mas levou um golpe [relembre aqui do caso] E, na estreia, os dois comunicadores vão bater um papo com. Morador da comunidade doem Cotia, Daniel foi uma das vítimas da. Ele juntou dinheiro por um ano para tirar sua carta de habilitação, mas levou um golpe





Após repercussão da reportagem feita pelo Cotia e Cia, Welder Ferreira Santos, proprietário da autoescola Neon, que também fica em Cotia, se sensibilizou com a história de Daniel e o desfecho disso tudo você acompanhará ao vivo nesta sexta.





“Tenho certeza que o público vai gostar. Estamos em um estúdio profissional, com equipamentos de alta qualidade, para que o programa chegue a casa das pessoas com toda qualidade que elas merecem”, pontuou Neto Rossi.





O podcast Bom Papo e Cia será realizado no estúdio MAN, que também fica na cidade de Cotia.