"Me sinto roubado", diz coletor de reciclagem que pagou à vista CNH em autoescola de Cotia

A história de Daniel Caetano Martins é a mesma de dezenas de pessoas que encontram dificuldades em tirar a carteira de habilitação na autoescola Cidade das Rosas. Ele juntou, em um ano, R$ 1,9 mil. Cotia e Cia conseguiu entrevistar o gerente da autoescola. Veja o desfecho do caso em vídeo que segue na reportagem

Daniel Caetano aguarda há 4 meses por sua carta de motorista. Foto: Cotia e Cia





Daniel Caetano Martins é catador de materiais recicláveis. Ele mora na comunidade do Mandelinha, em Cotia, com sua esposa e seus cinco filhos. Uma de suas filhas, de 11 anos, tem deficiência.





Daniel tem um sonho: tirar sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Para isso, juntou R$ 1,9 mil em um ano para poder realizá-lo. Mas o que o coletor de reciclagem não esperava é que teria problemas com a autoescola Cidade das Rosas.





Com a CNH em mãos, Daniel compraria uma perua Kombi para ajudar em seu trabalho e também com a rotina em casa. Ele anda com seu carrinho, chegando a carregar 200 quilos, do Jardim Panorama ao km 30 da Raposo Tavares. E isso de segunda a sábado. Ele só não trabalha aos domingos porque o ferro velho não é aberto.





Daniel pagou o valor integral da habilitação à vista. Mas há quatro meses, nada de carta e nada do dinheiro de volta. O sonho de Daniel está cada vez mais distante.





As burocracias no meio do caminho alegadas pelo gerente da autoescola, Sérgio Augusto, fizeram com que Daniel ficasse sem alternativa. Fez por diversas vezes contato com Sérgio, mas a cada atendimento, uma informação diferente.





Daniel só quer o seu dinheiro de volta para poder tirar a CNH em outra autoescola.





Cotia e Cia foi até a comunidade do Mandelinha, onde ele reside. E também conseguiu entrevistar Sérgio, gerente da autoescola Cidade das Rosas, que atendeu a reportagem um dia depois. Mas a palavra final de Sérgio não foi cumprida. Confira o vídeo da reportagem completa abaixo: