Projeto formará jovens de Cotia em situação de vulnerabilidade para o mercado de trabalho

Objetivo do programa é ampliar a capacidade do jovem para atividades profissionais na área de atendimento ao cliente; veja como se inscrever

Foto: Divulgação





Através do programa ‘Você quer? Você Pode!’, a locadora de automóveis Movida vai formar 100 jovens que moram em Cotia e em outras cidades da Região Metropolitana. O projeto apoia jovens que vivem em casas de acolhimento ou em situação de vulnerabilidade social.





Nesta edição, o projeto irá selecionar jovens de 16 a 22 anos a partir de visitas técnicas a casas de acolhimento e comunidades nas cidades de São Paulo, Guarulhos, Cotia e São Bernardo do Campo.





Em parceria com o Instituto Ser+, o programa tem como principal objetivo desenvolver habilidades e competências por meio de uma metodologia que aborda o autoconhecimento, a autoestima e a descoberta do talento, além de ampliar a capacidade do jovem para atividades profissionais na área de atendimento ao cliente.





A partir de outubro, os selecionados iniciarão uma jornada pedagógica que conta com mentoria e aulas sobre cidadania, como fortalecer o protagonismo e empreendedorismo, projeto de vida e carreira, direitos humanos, além de aulas com conceitos básicos de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico e desafios do mercado de trabalho.





Ao final do projeto, os certificados concorrem a vagas no Programa de Jovem Aprendiz da Companhia.