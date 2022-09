Sem acordo, pais ficam indignados após reunião com secretário de Educação de Cotia

Reunião foi para tratar do fechamento de várias salas de aula do Ensino Fundamental II de três escolas municipais; Cotia e Cia foi impedido de participar; veja o que disse a Secretaria de Educação por meio de nota

pais de alunos de três escolas municipais e o secretário de Educação de Cotia, Luciano Corrêa, terminou sem acordo na manhã desta segunda-feira (5). O encontro aconteceu no auditório da Prefeitura após mobilização de cerca de 60 pais em frente ao Paço Municipal. A reunião entree o secretário de Educação de Cotia,, terminouna manhã desta segunda-feira (5). O encontro aconteceu no auditório da Prefeitura





fim de diversas salas do Ensino Fundamental II de três escolas municipais. Ao todo, 877 alunos das escolas Jd. Engenho, Crianças de Cotia e Samuel Silva Filho serão remanejados para escolas estaduais longe de suas casas a partir de 2023 [LEIA MAIS SOBRE O ASSUNTO AQUI]. Os pais reivindicam a falta de diálogo entre a Prefeitura e as comunidades que serão afetadas com oAo todo,serão remanejados para escolas estaduais longe de suas casas a partir de 2023





“Estão querendo jogar o problema no colo do estado, porque faltou administração. Faltou eles se prepararem para o crescimento da cidade. Ele (Luciano Corrêa) não vai voltar atrás e não vai devolver as aulas. Ele falou que a comunidade tem o direito de procurar os seus direitos. Agora cabe a cada um aqui mobilizar dentro de sua comunidade”, disse Elias Gomes, pai de um aluno da E.M Jd do Engenho após a reunião com o secretário.





“Pra ele é assim, não está bom, procure os seus direitos. Eles só vão voltar atrás se a gente se reunir aqui e fechar a rua, se não fizer isso, esquece, não vai mudar nada. O secretário de Educação não está preocupado com a Educação”, continuou.





VEJA ABAIXO A NOTA DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DE COTIA





A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Educação, informa que, a partir de 2023, começa a funcionar a reorganização do ensino nas E.M Jardim do Engenho, E.M Crianças de Cotia e E.M Samuel da Silva Filho. A reestruturação tem como objetivo garantir o atendimento de toda a demanda escolar do município por vaga na rede pública, desde o Berçário até o Fundamental II.





Com a reestruturação em Cotia, a E.M Jardim do Engenho deixará de atender o Ensino Fundamental II e passará a atender alunos do Ensino Infantil, permanecendo com Ensino Fundamental I; A E.M Crianças de Cotia, atenderá o Ensino Fundamental I e as classes de 7º e 9º ano do Fundamental II; já a E.M Samuel da Silva Filho atenderá o Ensino Fundamental I e 8º e 9º anos do Ensino Fundamental II.





A Secretaria de Educação esclareceu que nenhum aluno ficará fora da escola na rede pública, a partir de 2023, por conta da reestruturação: os estudantes da E.M Jardim do Engenho serão remanejados para a E.E Carlos Ferreira; os alunos da E.M Crianças de Cotia vão para a E.E República do Peru ou E.E Batista Cepelos; já os alunos da E.M Samuel da Silva Filho vão para a E.E Zacarias Antônio da Silva.





Os alunos que tiverem aumentado o percurso maior para chegar à nova escola poderão ser atendidos pelo passe escolar gratuito. A Secretaria de Educação, salientou, ainda que iniciará diálogos com a concessionária de transporte para que estes alunos sejam deixados o mais próximo da escola possível.





O Secretário de Educação, Luciano Corrêa, recebeu um grupo de responsáveis por alunos, na Prefeitura, na manhã desta segunda-feira (5/09) e esclareceu todas as motivações da mudança e salientou que, nos últimos anos, a rede municipal tem passado por melhorias estruturais com reformas, ampliações e novas unidades escolares conseguindo um feito inédito de atender toda a demanda do Ensino Infantil que estava represada.





O titular da pasta também destacou que os professores das unidades reestruturadas não serão prejudicados, pois passarão por atribuição geral, de acordo com a classificação individual, e poderão escolher a nova unidade escolar para trabalho, sem prejuízo para os seus salários.