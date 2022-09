Roubos mais que triplicam na Granja Viana no mês de agosto

Segundo as estatísticas da Segurança Pública de SP, agosto foi o mês mais violento do ano em Cotia, até agora; confira

2º Distrito Granja Viana. Foto: Rudney Oliveira / Cotia e Cia





O número de roubos na Granja Viana, em Cotia, mais que triplicou no mês de agosto. Segundo as estatísticas criminais da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) divulgadas ontem (26), a região registrou 35 roubos no geral. Em julho, foram 11 casos.





De janeiro a agosto, já foram 191 boletins de ocorrência de roubos registrados no 2º Distrito Policial.





Ainda de acordo com a SSP, 19 veículos foram roubados na Granja Viana em agosto. Em comparação com o mês anterior, a alta foi de 111%, já que em julho foram registrados 9 casos.





Cotia e Cia entrou em contato com a Secretaria Municipal de Segurança Pública. Caso haja um posicionamento, será acrescentado nesta reportagem.