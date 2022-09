Cotia confirma que uso de máscara deixou de ser obrigatório em ônibus municipais

A utilização de máscaras permanece obrigatória apenas nos locais destinados à prestação de serviços de saúde, como hospitais, laboratórios e postos de saúde

ônibus de Cotia lotado durante a pandemia. Foto: Reprodução / O Repórter Regional





O governo do estado de São Paulo anunciou, na semana passada, que o uso de máscaras de proteção contra Covid no transporte público deixou de ser obrigatório.





Com isso, passageiros de ônibus, Metrô e trem podem escolher se querem ou não usar a máscara. A obrigação do uso de máscara no transporte público começou em maio de 2020, logo após o início da pandemia de coronavírus.





Em nota enviada ao Cotia e Cia nesta segunda-feira (12), a Prefeitura de Cotia confirmou que no transporte público municipal o uso de máscara também é facultativo, ou seja, o passageiro escolhe se quer ou não fazer uso do equipamento de proteção facial.





A utilização de máscaras permanece obrigatória apenas nos locais destinados à prestação de serviços de saúde, como hospitais, laboratórios e postos de saúde.