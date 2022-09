Após pressão, Prefeitura volta atrás e mantém ensino fundamental na escola do Engenho

Comunicado foi passado aos pais dos alunos na manhã de hoje (12) pelo secretário de Educação, Luciano Corrêa

Pais realizaram protesto em frente à Prefeitura de Cotia na semana passada. Foto: Reprodução









VEJA O MOMENTO EM QUE O SECRETÁRIO LUCIANO CORRÊA FAZ O ANÚNCIO AOS PAIS









Em entrevista ao Cotia e Cia por telefone, Luciano disse que conversou com o prefeito Rogério Franco e com o governo do estado para chegar a essa solução. Sobre as escolas do Mirizola e do Mirante, que também podem passar pela mudança a partir do ano que vem, o secretário explicou que ainda não chegaram a um acordo.





“Conversei com o prefeito, expliquei para ele e a gente conversou com o estado para manter aqui [no Engenho] as quase 400 crianças. Sobre as duas escolas [Samuel Silva Filho e Crianças de Cotia] estamos conversando ainda. Primeiro, estamos resolvendo a questão do Engenho por ser a escola com o maior número de crianças”, disse.





Em nota enviada ao Cotia e Cia na tarde desta segunda, a Secretaria Municipal de Educação reafirmou que a EM Jd do Engenho continuará com as turmas do fundamental II no ano que vem. Também ressaltou que sobre as escolas Samuel e Crianças de Cotia a questão será resolvida junto ao Estado. Veja a nota abaixo:





A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Educação, informa que, para 2023, a E.M. Jardim Do Engenho vai seguir atendendo os alunos do Ensino Fundamental II. Essa decisão foi tomada pela Secretaria depois de conversas junto ao Governo do Estado. Com relação às outras duas escolas - E.M Crianças de Cotia e a E.M Samuel da Silva Filho – a Secretaria de Educação se comprometeu a realizar um estudo e iniciar diálogos com o Estado para debater possibilidades de atendimento





SECRETÁRIO CHAMA MANIFESTAÇÃO DE MOVIMENTO POLÍTICO





Luciano Corrêa chamou a manifestação na Raposo Tavares, que foi realizada por parte dos pais de alunos da escola do Engenho na manhã de hoje, de “movimento político”.





“Eles [parte dos pais de alunos] nem quiseram conversar comigo. Eu cheguei aqui [na escola] às 6h50 para passar essa informação. Alguns pais esperaram, mas outro não”, criticou.





