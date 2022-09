Novo Assaí em Cotia abre 286 vagas de emprego em diferentes áreas; veja como se inscrever

Todas as posições de trabalho são efetivas, elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, com funções técnicas, operacionais e de lideranças; saiba mais

Imagem ilustrativa / Divulgação





a partir do antigo hipermercado Extra localizado na Avenida Professor José Barreto. O Assaí Atacadista abriu 286 vagas de emprego para a futura inauguração de sua nova loja em Cotia. As oportunidades são para compor o time da nova unidade que está sendo convertida





“Com isso, Cotia irá ganhar, em breve, uma loja maior e completamente reformada dentro da geração mais moderna do Assaí Atacadista, com pé direito alto, iluminação sustentável, climatização e ambientação renovadas para um momento de compras confortável e acolhedor”, disse o atacadista em nota.





Todas as posições de trabalho são efetivas, elegíveis a pessoas com deficiência e abrangem diferentes áreas e níveis de experiência, com funções técnicas, operacionais e de lideranças. Entre elas, estão:





- Açougueiro;





- Auxiliar de Açougue;





- Auxiliar de Manutenção;





- Chefe de Seção;





- Fiscal de Prevenção de Perdas;





- Operador de Caixa;





- Operador de Empilhadeira;





- Repositor de Mercadorias.





Os interessados devem se cadastrar exclusivamente no site https://expansaoassaicotia.gupy.io/ até o dia 14 de outubro.





Para iniciar a participação no processo seletivo, é necessário ter em mãos RG, CPF, número de telefone e endereço de e-mail. O processo seletivo será realizado com etapas presenciais e online.





De acordo com o Assaí, a loja que será inaugurada a partir do processo de conversão do antigo hipermercado Extra gerará até 50% mais postos de trabalho em relação ao antigo estabelecimento.





O atacadista garante ainda que todos os colaboradores que trabalhavam no local e manifestaram interesse em trabalhar no Assaí terão prioridade no processo seletivo e poderão sinalizar a experiência profissional no estabelecimento anterior no link de inscrição.





“A empresa oferece remuneração e pacote de benefícios compatíveis com o mercado e possui, também, um plano estruturado de carreira, com investimentos constantes em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus(suas) colaboradores(as) em todo o país”, finaliza.