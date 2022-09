Saiba quais foram os postos de combustíveis em Cotia autuados pela fiscalização da ANP

EXCLUSIVO: Os dois postos ficam na região da Granja Viana; confira









Agência Nacional do Petróleo (ANP) informou ao Cotia e Cia, na tarde desta terça-feira (6), quais foram os dois postos de combustíveis autuados na semana passada durante fiscalização. A resposta da Agência foi enviada após publicação da reportagem na manhã de hoje [VEJA AQUI]. informou ao, na tarde desta terça-feira (6), quais foram os dois postos de combustíveis autuados na semana passada durante fiscalização. A resposta da Agência foi enviada após publicação da reportagem na manhã de hoje





Um dos estabelecimentos autuados foi o Auto Posto George, localizado na Avenida Marginal, 429, no Parque São George. O outro é o Mari Manos Auto Posto, localizado na Avenida João Paulo Ablas, 233, no Jardim da Glória





Os dois postos de combustíveis foram autuados, segundo a ANP, por possuírem termodensímetro (equipamento acoplado às bombas de etanol para verificar aspectos de qualidade) sem operar adequadamente em bomba de etanol hidratado.





“Ressaltamos que se tratou apenas de autuações, sem interdição. Os estabelecimentos autuados pela ANP estão sujeitos a multas e outras sanções previstas em lei. As sanções são aplicadas somente após processo administrativo, durante o qual o agente econômico tem direito à ampla defesa e ao contraditório, conforme definido em lei”, ressaltou em nota a Agência.





OUTRO LADO





Cotia e Cia entrou em contato com o Auto Posto George na tarde de hoje e aguarda posicionamento. A reportagem não conseguiu ligar no telefone do Mari Manos Auto Posto anunciado na internet.





O espaço para manifestações está aberto para ambos os estabelecimentos.