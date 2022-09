Assaí Atacadista confirma nova loja em Cotia

Comunicado foi enviado na tarde desta terça-feira (6)

Assaí Atacadista. Foto ilustrativa



confirmou na tarde desta terça-feira (6) que vai inaugurar em breve uma nova unidade em Cotia, a partir do processo de, localizado naO Extra encerrou suas atividades no dia 24 de dezembro de 2021, véspera de Natal. Ao todo, 71 unidades do Extra Hiper serão transferidas para o AssaíSegundo o Assaí, a nova unidade gerará até 50% mais postos de trabalho em relação ao antigo estabelecimento.Segundo informações obtidas peloa de funcionários do Assaí do km 26 da Raposo Tavares, a nova loja pode ser inaugurada até o final deste ano.