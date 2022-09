Vargem Grande recebe carro e piloto da Stock Car, além de atrações infantis nesta quinta (8)

Evento acontece no centro da cidade em ação de comemoração de aniversário de 40 anos como revendedor Shell do Auto Posto 45.









Quem estiver passando pelo centro de Vargem Grande Paulista nesta quinta-feira (8), poderá participar da comemoração de aniversário de 40 anos como revendedor Shell do Auto Posto 45, na programação está a participação do piloto de Stock Car Átila Abreu das 15 às 17h, além do próprio carro da categoria.





Além disso, haverá a partir das 13h pipoca e algodão doce, a partir das 14h apresentação do personagem Hulk e para encerrar a comemoração às 18h terá robô de led.





Sobre o posto:





Auto Posto 45 fica no km 45 da rodovia Raposo Tavares, sentido interior, no centro de Vargem Grande Paulista e é um dos comércios mais antigos da cidade, o posto de combustível 45 já existia antes mesmo de Vargem Grande virar cidade, foi fundada em 1.954 pelos sócios Geraldo Pedroso e Álvaro Pedroso.