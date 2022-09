GCM encontra corpo com perfurações e sinais de enforcamento em bairro de Cotia

É o 6º corpo encontrado em três semanas; veja a reportagem

Foto: Portal Viva





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Cotia encontrou um corpo na rua das Cruzadas, no bairro Paisagem Casa Grande, na manhã deste domingo (11). Segundo a corporação, o corpo da vítima aparenta ser de um homem, pardo, cabelo preto liso e curto, com aproximadamente 1,70 de altura.





Ainda segundo a GCM, a vítima apresentava perfurações pelo corpo e sinal de enforcamento no pescoço, além de estar com as mãos amarradas com corda fina. O local é ermo e não foi localizada nenhuma testemunha ou casa ao redor.





[RELEMBRE AQUI]. O caso foi registrado na Delegacia de Cotia como homicídio. Esse foi o 6º corpo encontrado em apenas três semanas, em Cotia. O último foi localizado na quinta-feira (8) na Estrada Pires, divisa com Ibiúna. Na ocasião, o corpo estava carbonizado dentro de um veículo