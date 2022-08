Em 10 dias, 4 corpos foram encontrados em Cotia; 3 estavam decapitados

O último corpo foi encontrado na manhã desta segunda-feira próximo ao Hospital das Graças; confira a reportagem completa

Em dez dias, quatro corpos foram encontrados em regiões de mata na cidade de Cotia. Três deles estavam decapitados e todos com sinais de violência.





O último foi localizado na manhã desta segunda-feira (29) na Rua das Cruzadas, próximo ao Hospital das Graças, na região do Jardim Sandra.





O boletim de ocorrência está em andamento e, assim que for concluso, as informações serão acrescentadas aqui.





VEJA ABAIXO A CRONOLOGIA DOS CRIMES





19 de agosto





Guardas civis municipais encontraram, na noite de sexta-feira (19), um corpo decapitado na Estrada do Tabuleiro Verde, no Jardim Santa Paula, em Cotia. Segundo os GCM’s, havia duas ou três perfurações no tórax, que aparentavam ser de faca.





De acordo com o depoimento dos agentes na delegacia, o corpo encontrava-se deitado com a cabeça e os ombros ligeiramente elevados, estava vestido com uma camiseta na cor rosa e de bermuda arriada no joelho. Não foi localizado qualquer documento de identificação da vítima.





Ao tomar conhecimento dos fatos, a Autoridade Policial dirigiu-se até o local e solicitou a perícia. Também foi solicitado carro de cadáver para a vítima.





22 de agosto





A Polícia Militar encontrou um corpo já em estado de decomposição na altura do nº 810 da Rua Pará, na divisa de Cotia com Embu das Artes, próximo ao CT do São Paulo. A ocorrência foi atendida na segunda-feira (22).





Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o corpo era do sexo masculino e aparentava ter cerca de 40 anos. Vestido com calça jeans, camisa vermelha e descalço, ele estava sem documentos e de bruços no chão.





A PM estima que, pelo estado, o corpo deveria estar no local há mais ou menos uma semana. A Autoridade Policial foi informada e solicitou perícia no local.





27 de agosto





Por volta das 09h50 deste sábado (27), Guardas Civis foram acionados para atender outra ocorrência de encontro de cadáver.





O corpo, do sexo masculino, foi localizado em uma mata na Estrada do Padre Inácio, ao lado do Museu. De acordo com o Boletim de Ocorrência, no local, os guardas encontraram um corpo de um indivíduo branco, 30-40 anos. O corpo estava de bruços, com as calças abaixadas até o joelho e com várias perfurações nas costas e decapitado. A cabeça foi localizada ao lado do corpo, que até o momento não foi identificado.