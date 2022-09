Corpo carbonizado é encontrado dentro de veículo na divisa entre Cotia e Ibiúna

Corpo estava em avançado estado de carbonização dentro do porta-malas do carro incendiado; Polícia investiga o caso

Ocorrência foi atendida na manhã desta quinta (8). Foto foi enviada ao Cotia e Cia pelo WhatsApp





Um corpo em avançado estado de carbonização foi encontrado dentro do porta-malas de um veículo na Estrada Pires, divisa de Cotia com Ibiúna, na manhã desta quinta-feira (8). O local foi preservado até a chegada da perícia.





Policiais militares que atenderam a ocorrência disseram que o veículo - aparentemente um HB20 – estava totalmente incendiado e próximo a um barranco. No interior dele, no porta-malas, havia um corpo carbonizado, não sendo possível identificar se era do sexo masculino ou feminino.





Os PMs afirmam, ainda, que próximo ao veículo havia uma placa, mas não foi possível afirmar que se tratava realmente do mesmo veículo em razão da carbonização.





De primeiro momento, a perícia não conseguiu identificar nenhuma lesão no corpo em razão do avançado estado de carbonização. O veículo foi apreendido e encaminhado ao pátio da cidade de Mairinque.





O caso foi registrado na Delegacia de Ibiúna como homicídio.