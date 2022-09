Semáforo é implantado em frente ao Corpo de Bombeiros, em Cotia

Segundo a Setram, foi a própria corporação que solicitou a instalação do equipamento no local

Foto: Divulgação





A Secretaria de Transportes e Mobilidade (Setram) de Cotia implantou um semáforo no encontro das ruas Saturno, Nelson Ranieri e estrada Velha de Itapevi, no Jardim Bela Vista.





O equipamento permanecerá a maior parte do tempo no amarelo piscante, pois, de acordo com a secretaria, o semáforo será acionado pelo Corpo de Bombeiros quando houver a necessidade de saída urgente de viatura e de caminhão Auto Bomba Tanque (ABT).





O equipamento ainda está em fase de testes e contará com uma sirene que será acionada pelos bombeiros.





“O pedido de instalação do semáforo atende a um pedido da própria corporação que enfrenta dificuldades para saída do local, especialmente com o ABT. A saída é uma subida, o caminhão carregado, muitas vezes, precisa parar antes de acessar a via por conta da passagem de veículos. Este equipamento deve ajudar para que os veículos de resgate saiam mais rapidamente do local”, disse o secretário da pasta, Joaquim Brechó.