Diretor de escola em Cotia ameaça funcionária de morte: “merecedora de um tiro nos miolos”

Ele ainda escreveu que “se estivesse vestindo minha pele seria até a favor do feminicídio”; denunciado à polícia, ameaças começaram após o seu afastamento do cargo; veja os prints das mensagens

Ao fundo, a Escola Municipal Francisco Nunes de Oliveira; os prints na imagem foram retirados de conversas em grupos de WhatsApp

Reportagem: Neto Rossi e Rudney Oliveira





O diretor da Escola Municipal Francisco Nunes de Oliveira, Antônio Sérgio dos Santos Gutiérrez, foi denunciado à polícia por ameaçar de morte e difamar a vice-diretora da unidade, Angélica Freitas de Carvalho. As ameaças e difamações começaram após Gutiérrez ser afastado do cargo pela Secretaria de Educação de Cotia, que recebeu diversas denúncias de pais de alunos devido ao “mau comportamento do servidor”.





De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia de Cotia, Gutiérrez mandou mensagens em grupo do WhatsApp de funcionários da Secretaria de Educação dizendo que a Angélica “é merecedora de um belo tiro em seus miolos” e que “se estivesse vestindo minha pele seria até a favor do feminicídio¨.





Ainda segundo o depoimento da vice-diretora, Gutiérrez encaminhou outras mensagens dizendo que iria “preparar um contra-ataque sangrento”. Ela relata também que o diretor, desde o seu afastamento, vem rondando a escola constantemente, “fato que não só a preocupa, como também outros funcionários do estabelecimento de ensino”.





Cotia e Cia teve acesso as mensagens encaminhadas por Gutiérrez em grupo de servidores da Educação. Veja abaixo:





Prints das mensagens encaminhadas por Sérgio Gutiérrez

Angélica diz ainda em seu depoimento que Gutiérrez a culpa pelo seu afastamento. Hoje, ela ocupa o cargo da direção da escola. Uma comissão da Secretaria de Educação está apurando o caso.





Nesta semana, Angélica fez uma representação criminalmente contra o diretor. Gutiérrez tinha seis meses de serviço público em Cotia e estava em período probatório.





Cotia e Cia, Angélica explicou que nunca teve problemas com Gutiérrez no dia a dia do trabalho, mas que ele começou “a pisar muito na bola” com seus comportamentos inadequados, principalmente junto à alguns pais de alunos [A REPORTAGEM SOBRE ESSE ASSUNTO VOCÊ CONFERE ACESSANDO ESTE LINK]. Ao, Angélica explicou que nunca teve problemas com Gutiérrez no dia a dia do trabalho, mas que ele começou” com seus comportamentos inadequados, principalmente junto à alguns pais de alunos





Além das ameaças, Gutiérrez também vem difamando Angélica, alguns pais de alunos e funcionários da Secretaria de Educação na internet.





O diretor afastado pega imagens pessoais da servidora, acrescenta textos com palavras ofensivas e dispara em grupos de WhatsApp.





Na última mensagem enviada, Gutiérrez chama Angélica de “tetuda” e ofende um pai de aluno o chamando de “esquizofrênico” e outros de “dissimulados”.





Veja abaixo prints de outras mensagens ofensivas de Gutiérrez enviadas em um grupo de WhatsApp:





Após essas e outras mensagens, ele foi removido do grupo





Procurado, Gutiérrez apenas disse que nega as denúncias e que “segue na Justiça para a resolução das questões”.