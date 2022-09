“Matei na faca pra não fazer barulho”: Suspeito de matar ex-esposa é preso em Itapevi

Homem teria enviado um áudio ao filho da vítima falando que havia a matado e ainda o ameaçou: "Me aguarde que eu vou buscar você"

Foto: Reprodução / Record TV





Edivaldo Rodrigues, de 60 anos, foi preso acusado de ter matado a ex-mulher, Cinthia Vaz, de 39, a facadas, em Itapevi. Após o crime, o homem teria enviado um áudio ao filho dela falando que havia matado a mulher e fazendo ameaças: "Me aguarde que eu vou buscar você". As informações são da Record TV.





Em entrevista à emissora, familiares da vítima afirmaram que o casal havia se separado há cerca de dois meses porque Cinthia não aguentava mais ser agredida pelo marido.





De acordo com a Record, os dois moravam juntos desde 2017 e tinham uma filha de 2 anos. Após a separação, o homem passou a dormir no carro do filho, que era de um outro relacionamento.





Edivaldo, segundo a reportagem, foi até a casa onde Cinthia estava com a desculpa de que iria entregar leite para a filha. Lá, de acordo com a Record, ele matou a mulher a facadas e teria confessado o crime em áudio enviado ao filho da vítima: "Matei na faca para não fazer barulho". Após o crime, ele fugiu.





Edivaldo só foi encontrado após a divulgação do caso. Uma testemunha o reconheceu e fez uma denúncia anônima na Delegacia da Mulher de Itapevi, dando o paradeiro do homem.