Agência do Itaú no centro de Cotia está em reforma e banco não informa prazo de conclusão

Segundo o banco, “obra visa a modernização da unidade para atendimento ao público”

Agência do Itaú no centro de Cotia. Foto encaminhada ao Cotia e Cia





Muitos clientes do Itaú estão sendo pegos de surpresa ao irem na agência no centro de Cotia e darem de cara com as portas fechadas. Isso porque a agência está passando por uma obra de revitalização.





Segundo o Itaú, a obra em questão “visa a modernização da unidade para atendimento ao público”. Os clientes que necessitarem de atendimento presencial, portanto, podem se dirigir à unidade 6248, que fica na Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1489, no Parque Bahia, próximo a Prefeitura.





Em nota, o banco reforçou que as transações também podem ser realizadas por meio de todos os outros canais disponíveis: Internet banking, aplicativos no celular, telefone e rede 24H.





Questionado sobre o prazo da obra, o banco não respondeu.