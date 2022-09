Cotia recebe palestras para dar ‘Voz e Visibilidade’ às pessoas desaparecidas

Evento acontece na próxima terça, 13 de setembro; data foi escolhida em razão do desaparecimento da professora cotiana, Marla Gadelha, que foi vista pela última no dia 13/09 de 2001; até hoje, a família segue sem respostas

Professora de Cotia, Marla Gadelha está desaparecida há duas décadas









Essa data foi escolhida em razão do desaparecimento da professora cotiana, Marla Gadelha, que foi vista pela última no dia 13 de setembro de 2001. Na próxima terça, portanto, vão completar 21 anos que a família de Marla segue sem respostas.

A programação contará com palestras e, para participar, é preciso se inscrever, pois as vagas são limitadas. O evento é realizado em parceria com a sociedade civil Voz e Visibilidade.









Segundo a Prefeitura, já estão confirmadas as palestras “Desaparecimento voluntário e violência doméstica”, com Luciana Santos, psicóloga titular da Delegacia da Mulher de Cotia, e Silvia Cursino, advogada da mulher da criança vítima de violência – OAB Cotia.





Outro tema abordado será o “Desaparecimento involuntário e saúde mental”, com Gabriel Bolorini, médico de família e comunidade, formado pela Unifesp e pós-graduado em Psiquiatria pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.





O evento também recebe o pastor Fabrício Leiva, da Casa Refúgio, que vai falar sobre o “Desaparecimento Involuntário e dependência química”.





Serviço





II Encontro Voz e Visibilidade às Pessoas Desaparecidas





Dia: 13 de setembro





Horário: 19h





Link de inscrição: https://forms.gle/quSMq4d5c8CHTvN49





Onde: Auditório do Paço Municipal de Cotia - Av. Prof. Manoel José Pedroso, 1347 – Jd. Nomura





Gratuito com vagas limitadas