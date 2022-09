Cartão de transporte escolar de Cotia apresenta problemas nesta sexta-feira (23)

Pegos de surpresa, muitos alunos tiveram que voltar para casa, alguns seguiram a pé para a escola e outros pagaram a passagem; veja o que disse a empresa de ônibus ao Cotia e Cia





Alunos da rede municipal de Cotia que utilizam o transporte público enfrentam problemas nesta sexta-feira (23) com o cartão de estudante Blue Card. Ao passar na catraca, o cartão apresenta erro de dia e horário.





Motoristas relataram aos alunos que a Prefeitura de Cotia está há 4 meses sem repassar a verba para a empresa Viação Raposo Tavares. Cotia e Cia fez contato com a Prefeitura e aguarda retorno. A reportagem ligou na Viação e foi informada que houve um "erro técnico" e que já está sendo resolvido.





Alunos que enviaram relatos ao Cotia e Cia disseram que foram pegos de surpresa. Falaram ainda que os motoristas receberam ordem de não deixar nenhum aluno entrar pela porta de trás do ônibus, ou seja, estão proibidos de dar carona.





Com isso, muitos tiveram que voltar para casa, enquanto outros pagaram a passagem com o dinheiro que tinham no bolso. Alguns, ainda, seguiram a pé para a escola.