Circo Zanni, em Cotia, traz espetáculo com banda ao vivo em meio à magia circense | Neto Rossi

Confira a agenda de setembro e garanta seu ingresso

Espetáculo CIrco Zanni. Foto: Weslei Soares / Divulgação





Circo Zanni, localizado no Jardim Fontana, no km 26 da rodovia Raposo Tavares, em Cotia, está com a agenda de setembro e outubro aberta. Os próximos espetáculos acontecem nos dias 10 e 11 de setembro e nos dias 12, 15 e 16 de outubro. A compra de ingressos é pela Bilheteria Digital. localizado no, está com a agenda de saberta. Os próximos espetáculos acontecem nos dias. A compra de ingressos é pela





A excelência artística do Zanni inclui a atmosfera dos circos clássicos e tradicionais com elementos contemporâneos incorporados pela trupe através de números aéreos, de acrobacia, equilíbrio e magia, além, é claro, de palhaçaria.





O Zanni é, em essência, um circo “clássico contemporâneo brasileiro” que retoma uma antiga tradição circense: a musicalidade ao vivo. Hoje em dia, quando a música mecânica é predominante nos espetáculos de circo, o Zanni traz para o coração dos seus espetáculos a banda ao vivo formada pelos seus acrobatas, trapezistas, palhaços e malabaristas.





A música ao vivo está presente em todo o espetáculo do Circo Zanni. A banda do Zanni é uma marca registrada dos espetáculos, em que todos os artistas participam, tendo como base, Tomas Sampaio na bateria, Filipe Bregantim na guitarra, Fernando Paz no baixo, Pablo Nordio no saxofone, Nie Pedro no trombone, Marcelo Lujan no violão, e trompete, Leo Montagner no piano.





O espetáculo tem concepção e direção artística do saudoso Domingos Montagner.





SERVIÇO





O que: Espetáculo Circo Zanni





Quando: 10 e 11 de setembro / 12, 15 e 16 de outubro





Horário: SÁBADO às 19h e DOMINGO 17h





Onde: Circo Zanni – Localizado na Raposo Tavares km 26 – Cotia/SP – Rua do Vaticano n° 2, Jardim Fontana, Cotia/SP.





Compra de ingressos: à venda pela Bilheteria Digital