Plogging: Caminhada de ecoturismo em Cotia propõe bem-estar à saúde e ação ecológica

Para participar, os interessados devem realizar uma inscrição (saiba como); serão 2,9km de percurso em que os participantes recolherão pequenos resíduos encontrados no caminho

Estão abertas as inscrições para a primeira edição do 'Plogging: Caminhada de Ecoturismo de Cotia' que acontecerá no dia 25 de setembro.





A Prefeitura pede a doação de 1kg de alimento não-perecível que será revertido para o Fundo Social.





O evento é uma recente proposta global em que os participantes cumprem o percurso recolhendo pequenos resíduos encontrados pelo caminho.





O plogging é uma realização da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, da Semana de Conscientização de Turismo e da Secretaria dos Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher.





O início da caminhada será às 8h, com saída do Carmelo do Imaculado Coração de Maria e Santa Teresinha. O local de partida foi escolhido por conta da Semana do Turismo, uma vez que o Carmelo faz parte do roteiro de turismo religioso de Cotia.





No trajeto, de 2,9km, os participantes passarão ainda pela Câmara Municipal e pela Praça da Matriz.





O plogging reúne em um único evento diversas frentes como a conscientização ambiental, o turismo e a caminhada em si. A recolha que será feita pelos participantes simboliza o cuidado que todos devem ter com o meio ambiente e com o lixo gerado. Para a organização, esta será a grande mensagem que o evento quer deixar.





No dia da caminhada, os participantes devem usar roupas confortáveis, tênis, usar filtro solar, levar garrafinha de água e, se possível, vestir camiseta amarela em apoio ao Movimento Setembro Amarelo (Campanha de Prevenção ao Suicídio).





Depois da caminhada, os participantes serão convidados a retornarem ao Carmelo Imaculado Coração de Maria, em transporte oferecido pela Prefeitura, onde plantarão mudas nativas em comemoração à Primavera e poderão visitar as dependências do local.





Serviço





Inscrições para o 1º Plogging: Caminhada de Ecoturismo de Cotia





Dia 25 de setembro – 8h





Concentração: Carmelo do Imaculado Coração de Maria e Santa Teresinha (estacionamento no local)





Endereço: Av. Prof. Joaquim Barreto, 162 – centro





Pede-se a doação de 1kg de alimento não-perecível





Usar roupa confortável, tênis, protetor solar, levar garrafa de água e, se possível, usar camiseta amarela





Veja o trajeto em: https://goo.gl/maps/bxQiBDGqc1f5TmEW9