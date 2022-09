Podcast Universos para Elos #6 - Do Hip Hop ao Afrofuturismo, um legado ancestral

Na edição especial de encerramento da 1ª temporada do podcast Universos para Elos, Wil Delarte recebeu o escritor e MC Israel Neto (Mano Réu) para um bate papo sobre Hip Hop e Afrofuturismo; confira

Arte: Tiago Costa



O podcast #6 do canal "Universos Para Elos", dirigido e ancorado pelo nosso colunista Wil Delarte, foi ao ar nesse 27 de agosto [VEJA ABAIXO]:













Nessa edição, última da 1ª temporada, Wil recebeu o escritor, produtor e MC Israel Neto (Mano Réu).





O bate papo descontraído revelou as origens do Hip Hop e do gênero Afrofuturismo, no mundo e no Brasil, bem como nuances da vida, da carreira e da obra do artista e produtor.





Além de inúmeras ações no campo artístico e cultural, Israel Neto dirige o estúdio da Timbres Produções, e foi o responsável pela gravação e produção de todos os episódios dessa 1ª temporada do podcast: um convidado mais que especial para uma edição celebrativa de todo o projeto.





O Fantástico e o Futuro. Mitologias e urbanidades. Em tudo, um legado ancestral.





O conteúdo também pode ser acessado pelo streaming Spotfy.





FICHA TÉCNICA





Âncora e Direção: Wil Delarte





Produção: Israel Neto (Timbres Produções)





Arte: Tiago Costa





Imagem, Voz e Vídeo: Edegar Ferreira





Assist. Multimídia: Jovi Saturno





Trilha: Acordes do Pensar (Os Equilibristas)





Realização: ORUM Artes





@UniversosParaElos