Bom Prato de Cotia volta a atender normalmente após ter fiação furtada

Secretaria de Segurança Pública de Cotia afirmou que as imagens captadas pelo totem foram entregues à Polícia Civil

Bom Prato de Cotia. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

A unidade do Bom Prato de Cotia, localizada no centro da cidade, voltou a atender normalmente nesta quarta-feira (21). A informação foi confirmada pelo Cotia e Cia junto à Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo.





Ontem (20), o restaurante não serviu café da manhã e nem almoço após ter o cabeamento de energia externo furtado. “Os reparos necessários foram feitos ontem e hoje a unidade está funcionando normalmente”, informou a pasta. informou a pasta.





Segundo depoimentos prestados na Delegacia de Cotia, o ladrão chegou a furtar 50 metros de fio elétrico de 10 milímetros. Não há informações sobre o autor do crime até o momento.





Em frente ao Bom Prato há um totem de segurança. Ao Cotia e Cia, a Secretaria Municipal de Segurança Pública afirmou que as imagens captadas pelo equipamento foram entregues à Polícia Civil, “responsável pela investigação do caso”.