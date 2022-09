Eleitores de Caucaia do Alto têm local de votação alterado

A informação foi publicada nas redes sociais da Prefeitura de Cotia nessa terça-feira (20)





A 286ª Zona Eleitoral, em Cotia, informou que, a partir deste ano, os eleitores da 112ª, 113ª e da 114ª, que votavam na E.M. Profº João Luiz Montanheiro, no Jardim das Oliveiras, em Caucaia do Alto, passarão a votar em outra unidade escolar do bairro.





De acordo com a Zona Eleitoral, a votação acontecerá no Centro Educacional Moises Dias, localizado na Rua Urupema, 161.





A informação foi publicada nas redes sociais da Prefeitura de Cotia nessa terça-feira (20).