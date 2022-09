Caminhão bate em árvore após tentar subir rua em Cotia e bloqueia passagem; vídeo

Imagens enviadas ao Cotia e Cia mostram combustível do caminhão vazando na rua; veja

Imagem enviada ao Cotia e Cia pelo WhatsApp

Um caminhão tentou subir a rua Nápoles, no Jardim Colibri, em Cotia, na madrugada desta quarta-feira (21), mas não conseguiu e acabou voltando e batendo em uma árvore. As imagens foram feitas por uma moradora do local e enviadas ao Cotia e Cia [VEJA ABAIXO].













Segundo ela, o caminhão ainda estava no mesmo local por volta das 10h de hoje, bloqueando completamente a passagem de veículos. A moradora disse que o combustível do caminhão está vazando na via, mas o motorista nega, dizendo que é óleo.





Após contato da reportagem, a Prefeitura de Cotia informou que u ma equipe do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) está no local e tudo está sinalizado. Disse também que a empresa responsável pela carga precisará fazer o transbordo para que o caminhão seja retirado do local. Posteriormente, a via será liberada.