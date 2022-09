Bom Prato de Cotia suspende café e almoço após ter fiação furtada

Furto ocorreu nesta madrugada; veja o que disse o governo de SP sobre o caso

Unidade do Bom Prato de Cotia. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

A unidade do Bom Prato de Cotia, localizada no centro da cidade, não serviu café da manhã e nem almoço nesta terça-feira (20), após ter a fiação de energia elétrica furtada. O crime ocorreu nesta madrugada. Procurada, a Prefeitura de Cotia não quis comentar o caso.





Cartaz informando sobre o ocorrido foi colocado na entrada da unidade. Foto: Neto Rossi / Cotia e Cia

A Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, responsável pelo Bom Prato, confirmou em nota enviada ao Cotia e Cia que, "devido ao furto de cabeamento de energia externo do restaurante, a unidade não ofertou os serviços de café da manhã e almoço, hoje".





Segundo a nota, a Organização Social que administra o restaurante registrou boletim de ocorrência e solicitou à companhia de energia os reparos necessários.





“A Coordenadoria de Segurança Alimentar e Nutricional da pasta social está monitorando todo o processo da ocorrência e reestabelecerá o atendimento o mais breve possível”, disse.









O Bom Prato de Cotia, que é gerenciado pela Organização da Sociedade Civil (OSC) Associação Família Nova Aliança, foi inaugurado no dia 1º de julho deste ano no antigo Movimenta Cotia, na rua Senador Feijó, 110. A unidade serve cerca de 1.500 almoços por dia no local ao custo de R$1,00, além de café da manhã, a R$0,50.

Como é possível ver na foto de destaque desta matéria, em frente a unidade do Bom Prato