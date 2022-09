Vereador chama Doria de ‘calça apertada’ durante discurso na sessão da Câmara de Cotia

Alguns vereadores usaram a tribuna quase a metade da sessão para falar, cada um, de seu candidato ao governo de SP; apenas um projeto de data comemorativa foi votado; confira

Foto: Câmara Municipal de Cotia





O vereador Serginho (PSB), durante seu discurso na sessão da Câmara de Cotia dessa terça-feira (6), chamou o ex-governador de São Paulo, João Doria, de “calça apertada”. O parlamentar emendou sua fala criticando Doria sobre o fechamento de prontos-socorros de hospitais estaduais, como ocorreu com o Hospital Regional de Cotia.





“O calça apertada, até mesmo quando estava como governador [de SP], fechou as portas do prontos socorros de diversos hospitais estaduais”, disse.





Fernando Haddad (PT), na época em que foi ministro da Educação no governo Lula. Serginho foi um dos quatro vereadores que estiveram presentes na visita de Haddad a Cotia no dia 31 de agosto. Após criticar o ex-governador, Serginho aproveitou para comentar sobre algumas políticas implantadas pelo candidato ao governo paulista,, na época em que foi. Serginho foi um dos quatro vereadores que estiveram presentes





“Eu quero falar de um programa, que é o Prouni, que foi criado na gestão do presidente Lula e nessa época o Haddad era ministro da Educação. Nós tivemos mais de um milhão de bolsas de estudo criadas, e isso ninguém vai tirar”, disse o vereador.





vereador Professor Osmar (Podemos), que mais uma vez falou do Bom Prato e enalteceu o candidato Rodrigo Garcia (PSDB), que esteve em Cotia no dia anterior. Mas não foi somente Serginho que aproveitou seus 5 minutos na tribuna para falar de candidatos ao governo de São Paulo nas eleições do mês que vem. O primeiro a se manifestar foi o, que mais uma vez falou doe enalteceu o candidato





“Ele [Garcia] reafirmou o compromisso que tem com a nossa cidade que é a obra em um ponto estratégico da Raposo Tavares, no qual ele assinou um convênio onde disponibiliza os recursos para melhorar o tráfego da rodovia”, disse Osmar, que ainda ressaltou que Garcia trouxe Etec, Fatec e o Bom Prato para Cotia.





"DEPOIS, NÃO ADIANTA DIZER QUE O PAÍS ESTÁ UMA MERDA"





Sérgio Folha (PV), em seu discurso na tribuna, falou sobre a responsabilidade do voto, pois depois não adianta dizer “que o país está uma merda”.





“Nós temos que analisar quem tem as melhores propostas e quem realizou os melhores serviços para o estado. Porque se nós não fizermos as nossas análises corretas e as nossas escolhas certas, não adianta depois ficar reclamando, dizendo que não deu certo, que o país está uma merda, que o estado não está funcionando”, disse.





Depois, Folha falou também da visita de Rodrigo Garcia em Cotia, e disse que o conhece há mais de 20 anos. Afirmou que Garcia foi o responsável pela reabertura do Hospital de Cotia na época em que José Serra era governador de São Paulo.





No final, Folha agradeceu ao candidato do PSDB por ter trazido o Bom Prato para Cotia.





O último vereador a usar a tribuna em prol do candidato tucano ao governo de São Paulo foi Edson Silva (Republicanos), que acompanhou Garcia durante sua visita na cidade.





Edson disse que solicitou ao candidato a implantação de uma AME no município e também para colocar em seu plano de governo a reabertura do pronto-socorro do Hospital de Cotia. “Para o estado de São Paulo, eu não vejo nenhum desses candidatos tão preparados quanto o Rodrigo Garcia. A gente precisa de pessoas que tenham comprometimento com o estado”, disse.





DISPUTA PELO METRÔ





Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao governo de São Paulo, o presidente da Câmara de Cotia, vereador Celso Itiki (PSD), Apoiador do candidato, o presidente da Câmara de Cotia,), disse que Tarcísio foi o primeiro a falar do metrô em Cotia.





“Eu fui com o vereador Johny Santos em uma reunião com o Tarcísio e ele na oportunidade falou da mobilidade urbana e falou do Metrô. Nós chegamos aqui e muitos disseram que não iam votar mais no Tarcísio, porque isso era uma utopia. E, agora, todos os candidatos, até mesmo o governador, dizem do metrô que vai vir aqui pra Cotia”, comentou.





SÓ UM PROJETO VOTADO





Em meio às falas de apoio aos seus candidatos, que duraram quase a metade da sessão, apenas um projeto de lei foi votado na terça-feira. O projeto institui e inclui no calendário oficial de eventos e de programações do Município o dia da ‘Ecofeira Granja Viana’.