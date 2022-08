Tarifa dos táxis em Cotia sofre reajuste a partir desta segunda-feira

Novos valores foram publicados em decreto pelo prefeito de Cotia; confira

Foto: Vagner Santos / Prefeitura de Cotia





A tarifa dos táxis que circulam em Cotia foi reajustada em 7,8% a partir desta segunda-feira (22). O decreto foi publicado no Diário Oficial. A bandeirada dos táxis convencionais custará R$ 5,50 a partir do aumento. A bandeirada custava R$ 5,10 desde 2016.









De acordo com os novos preços, cada quilômetro rodado custará R$ 4,00 de acordo com a bandeira I, que é aplicada de segunda-feira a sábado – o valor anterior era de R$3,30.





Quando o serviço for prestado aos domingos e feriados, ou período compreendido entre 20he 6h nos dias úteis, fica autorizado o uso da bandeira 2, com acréscimo de 23,72% - mesma taxa cobrada anteriormente.





Ainda de acordo com o decreto, o adicional de bagagem - quando utilizado o porta-malas – terá um valor adicional de R$ 3,00, estando isentos do pagamento pelo transporte de cadeira de rodas ou de aparelhos ortopédicos os portadores de necessidades especiais, pessoas com mobilidade reduzida e os idoso [esse valor também já era cobrado anteriormente].





Já a tarifa horária (hora parada/espera) será de R$ 45,00 – antes era R$42,00. E o adicional de viagens metropolitanas continua 50% do valor marcado no taxímetro, se não houver retorno do passageiro.