Poesias sobre dependência química compõem novo livro de escritor cotiano | Neto Rossi

Almério Barbosa, 64, vivenciou a dependência química por 17 anos e hoje traz em sua nova obra uma conscientização sobre o tema; veja como adquirir

Escritor de Cotia, Almério Barbosa, 64, com seu novo livro 'Esforço Positivo'. Foto: Arquivo pessoal





O escritor e poeta cotiano, Almério Barbosa, 64, lançou neste mês de agosto seu 6º livro, intitulado Esforço Positivo, onde traz em 52 páginas poemas sobre dependência química, doença em que ele vivenciou na pele por longos 17 anos. Agora em dezembro, o poeta completará 28 anos limpo das drogas.





À Coluna, Almério revelou que o livro já estava pronto há muito tempo, mas que encontrou enormes dificuldades em lançá-lo. “Em 2013, [o livro] já estava quase pronto, mas encontrei muita dificuldade em aceitar o que estava escrevendo por ser muito complicado esse assunto”, disse.





Em ‘Esforço Positivo’, lançado pela Editora Scortecci, o escritor traz um verdadeiro manual para dependentes químicos e seus familiares brecarem a dependência, mostrando, de maneira clara e objetiva, os preconceitos, as dificuldades para combater essa doença, as alegrias de quem consegue vencê-la e, principalmente, que todo dependente tem a capacidade de se esforçar para acabar com o vício.





WhatsApp (11) 99394-3330 e combinar a compra. Ou então, pela livraria física ou virtual Asabeça (VEJA AQUI). Para adquirir um exemplar, basta chamá-lo noe combinar a compra. Ou então, pela livraria física ou virtual